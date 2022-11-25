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Логина: для укрепления иммунитета к зиме необходимы естественные витамины

Здоровье

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как подготовить свой организм к зиме. По словам специалиста, людям необходимы физические нагрузки, рациональное питание и отдых.

Логина: для укрепления иммунитета к зиме необходимы естественные витамины

"Без назначения врачей ни в коем случае не принимать препараты, влияющие на функции иммунитета", — подчеркнула эксперт.

Вместе с этим она порекомендовала избегать эмоционального стресса. Также собеседница издания посоветовала употреблять естественные витамины.

"Нужно есть не только овощи и фрукты, но и белки, жиры, углеводы. Важно питаться разнообразной пищей", — заключила Логина.

Ранее в Pravda.Ru объясняли, как погода влияет на здоровье человека. По информации издания, зимой лучше раньше вставать и проводить больше времени на улице.

"Французский философ Вольтер жаловался на меланхолию, которая его посещала осенью, композитор Вагнер всегда тосковал по солнцу, а поэт Гёте вообще считал себя живым барометром", — отмечали в СМИ.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Елена Андреева
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