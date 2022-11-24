Минздрав сообщил о состоянии 19 школьников из Башкирии с мышиной лихорадкой

Министерство здравоохранения проинформировало о состоянии 19 школьников из Туймазинского района Башкирии, болеющих мышиной лихорадкой. Данные ведомства сообщает mkset.ru.

Известно, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Они находятся в больнице с диагнозом "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом".

"Общее количество детей с "мышкой" — 19 человек, 13 из них — ученики средней общеобразовательной школы № 1 в селе Серафимовский, ещё 4 детей — ученики средней общеобразовательной школы № 3, ещё двое детей — это ученики Нижнетроицкой школы", — сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Напоминаем, что школьники Туймазинского района Башкирии переведены на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших мышиной лихорадкой.