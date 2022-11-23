Башкирские школьники переведены на дистант из-за мышиной лихорадки

Школьники Туймазинского района Башкирии переведены на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших мышиной лихорадкой. Об этом сообщила на странице в социальной сети главы Башкирии Радия Хабирова встревоженная жительница этого района, пишет mkset.ru.

Женщина написала, что больных детей "очень много", поэтому местные власти приняли решение "закрыть школы на карантин".

В администрации Туймазинского района ответили, что в двух сёлах района действительно зафиксированы случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Именно поэтому руководство школ приняло решение закрыть учебные заведения на два дня, чтобы по рекомендации Роспотребнадзора обработать их от мышей.

В администрации добавили, что помимо самих школ, обработка от грызунов будет проведена в лесу, примыкающему к сёлам, а сельчанам посоветовали провести мероприятия по дератизации в своих домохозяйствах.