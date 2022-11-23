Школьники Туймазинского района Башкирии переведены на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших мышиной лихорадкой. Об этом сообщила на странице в социальной сети главы Башкирии Радия Хабирова встревоженная жительница этого района, пишет mkset.ru.
Женщина написала, что больных детей "очень много", поэтому местные власти приняли решение "закрыть школы на карантин".
В администрации Туймазинского района ответили, что в двух сёлах района действительно зафиксированы случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Именно поэтому руководство школ приняло решение закрыть учебные заведения на два дня, чтобы по рекомендации Роспотребнадзора обработать их от мышей.
В администрации добавили, что помимо самих школ, обработка от грызунов будет проведена в лесу, примыкающему к сёлам, а сельчанам посоветовали провести мероприятия по дератизации в своих домохозяйствах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.