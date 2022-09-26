Врач Хухрев: боль в груди во время нагрузок — повод идти к кардиологу

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что при болях в груди во время физической нагрузки, а также при снижении пульса и сильном головокружении необходимо срочно обратиться к кардиологу.

"Поднялся на этаж — заболело. Постоял две минутки — отпустило. Поднялся на другой этаж — ещё раз заболело. Это признак стенокардии напряжения", — указал он в беседе с Москвой 24.

Кроме того, если сердце бьётся слишком редко и начинает кружиться голова, человек может потерять сознание. Это свидетельствует о развитии аритмии, пояснил врач.