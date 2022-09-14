Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — это собирательное название всех патологий сердца и сосудов. Данные заболевания широко распространены во всем мире и считаются основной причиной смерти и инвалидизации населения. На сегодняшний день в Международную классификацию болезней внесены десятки видов ССЗ, однако чаще всего у пациентов диагностируется гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. Для того, чтобы поддерживать стабильное состояние и снизить вероятность развития тяжелых осложнений, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться определенных правил. Каких — рассказала кардиолог-аритмолог МРМЦ при ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Дарья Басова.
Самое главное — отказаться от курения (в том числе пассивного), так как курение повышает риск возникновения ИБС в 2,2 раза, а инфаркта миокарда — в 2 раза. Также необходимо ограничить употребление алкоголя, уменьшить потребление поваренной соли, жареных и жирных блюд, постараться придерживаться гипохолестериновой диеты, по возможности избегать стрессовых ситуаций, регулярно отслеживать уровень артериального давления. Очень важно следить за весом, контролировать индекс массы тела (ИМТ), не допускать развития ожирения и быть физически активными.
Многие люди ошибочно полагают, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями запрещено заниматься спортом. На самом же деле физические нагрузки необходимы при ССЗ, так как тренировки:
Мужчинам и женщинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями показаны умеренные тренировки 2-3 раза в неделю по 30-60 минут. Выбирая вид спорта, предпочтение следует отдать:
Если у человека нет возможности посещать спортивные секции, рекомендуется заняться скандинавской ходьбой. Несмотря на то, что занятия спортом полезны для здоровья, а наличие кардиологических заболеваний не является противопоказанием для тренировок, перед началом занятий лучше всего получить разрешение лечащего врача.
Стоит отметить, что при определенных патологиях, например, при остром инфаркте, остром миокардите и при острых желудочковых аритмиях занятия спортом возможны только после купирования острого состояния.
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