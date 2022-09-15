Психолог Ахмерова: ранние признаки депрессии — апатия и ухудшение аппетита

Клинический психолог Иркям Ахмерова перечислила ранние признаки депрессии. О них специалист рассказала в беседе с RT.

Начало депрессии можно заподозрить по определённым признакам, таким как апатия, ухудшение аппетита, повышенное чувство тревоги, отсутствие позитивных эмоций от вещей, которые доставляли удовольствие раньше, объяснила доктор.

По её словам, если человек пребывает в состоянии духовного упадка более двух недель, у него пропал аппетит, нарушены сон и коммуникация с окружающими, нужно как можно быстрее обратиться к психотерапевту.

Врач подчеркнула, что необходимо следить за водным балансом и питанием, обязательно включать в рацион овощи и фрукты.