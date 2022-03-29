Психолог раскрыла причины обострения депрессии весной

Причинами того, что депрессия обостряется именно весной, могут стать хронический дефицит солнечного света, приводящий к недостатку витамина D, и гормональные нарушения. Об этом рассказала психолог Яна Изотова.

Специалист отметила в беседе с "Вечерней Москвой", что весной действительно происходит обострение различных психических заболеваний, в том числе и депрессии. Но такие сезонные вспышки объясняются вполне конкретными причинами.

По словам собеседника издания, световой режим и выработка гормона мелатонина весной также меняются. И это запускает целую цепочку других гормональных изменений, которые ведут к дисбалансу выработки дофамина, адреналина и серотонина. В свою очередь, эти вещества ответственны за настроение и эмоциональный фон.

Если у человека есть скрытая патология этих гормонов, то весной он сталкивается с депрессивным настроением, заключила эксперт.