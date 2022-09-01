Если новая волна коронавируса заставит вновь увеличить темпы вакцинации, запасов препарата от COVID-19 в России создано достаточно, заявили в Минпромторге РФ.
Производители имеют достаточные объёмы вакцины для текущих темпов вакцинации, сообщил представитель ведомства изданию РИА Новости.
"В настоящий момент производство вакцин для профилактики COVID-19 временно не осуществляется в связи с отсутствием сформированной потребности системы здравоохранения", — уточнил он.
Но если такая потребность возникнет, есть возможность оперативно возобновить создание новых партий препарата.
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