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Минпромторг: в России достаточно вакцин от COVID-19

Здоровье

Если новая волна коронавируса заставит вновь увеличить темпы вакцинации, запасов препарата от COVID-19 в России создано достаточно, заявили в Минпромторге РФ.

Производители имеют достаточные объёмы вакцины для текущих темпов вакцинации, сообщил представитель ведомства изданию РИА Новости.

"В настоящий момент производство вакцин для профилактики COVID-19 временно не осуществляется в связи с отсутствием сформированной потребности системы здравоохранения", — уточнил он.

Но если такая потребность возникнет, есть возможность оперативно возобновить создание новых партий препарата.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Елена Андреева
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