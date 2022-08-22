Кардиолог Серебрянский: у любителей поесть сердце изнашивается быстрее

Плохо влияют на сердце вредные привычки, хроническое недосыпание и пристрастие к кофе. Об этом рассказал кардиолог, профессор Юрий Серебрянский.

Доктор отметил в интервью Москве 24, что у курильщиков быстрее развивается атеросклероз, у них также меняется сердечный ритм и сужаются сосуды в процессе курения. По этой причине сердце быстрее изнашивается.

Алкоголь в любых дозах также токсически действует на сердце, подчеркнул врач. Он особо выделил пиво, так как им люди чаще всего злоупотребляют.

Плохой привычкой доктор назвал и переедание, особенно это касается сала и мяса. От такой еды сердце изменяется и замещается жировой тканью, появляются отёки на ногах, поражаются печень и почки, пояснил врач.

По словам собеседника издания, пить слишком много кофе и мало спать тоже вредно.