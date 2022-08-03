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Вирусолог Аграновский назвал COVID-19 болезнью непривитых людей

Здоровье

Вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал Pravda.Ru рекомендацию Роскомнадзора к пожилым людям о ношении масок для снижения рисков заражения коронавирусом.

Вирусолог Аграновский назвал COVID-19 болезнью непривитых людей

"Не думаю, что маски помогут. Очень заразные варианты группы омикрон ничем не остановить. Это как ветрянка или корь — бесполезно. Единственный способ уберечься от тяжёлых последствий — сделать вакцинацию и ревакцинацию, прививаться "Спутником", — заявил вирусолог.

По его словам, ношение масок не защитит должным образом от COVID-19.

"Маски уберегают клинические инфекционные отделения от перегрузки, сглаживают пик, чтобы не было дефицита аппаратов ИВЛ и коек. Рано или поздно вы всё равно заразитесь, если не сделаете вакцинацию. Те, кто убеждён, что пандемия — это заговор мировой фармакологии и Билла Гейтса, не будут вакцинироваться всё равно", — отметил Аграновский.

Он отметил, что некоторых людей ситуация с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским убедила в бессмысленности вакцинации.

"Жириновский — человек пожилой, отягощенный всякими заболеваниями. Да, он прививался много раз. Но не думаю, что из-за этого он умер, и не думаю, что он был не защищён от коронавируса. Тут уже время пришло и всё", — сказал собеседник издания.

Вирусолог назвал коронавирус болезнью непривитых людей.

"По одному случаю нельзя судить. Все эти разговоры о
том, что у меня двоюродная сестра слесаря-сантехника, который приходил соседке чинить кран, прививалась два раза, а потом заболела и умерла, — вот это всё давайте отметём. Есть строгая медицинская статистика, которой можно доверять. Собраны данные по миллионам случаев привитых "Спутником". Плохих последствий и летальных случаев не выявлено, а защита выявлена. Сейчас COVID-19 — это болезнь непривитых людей", — подчеркнул Аграновский.

Во вторник, 2 августа, Роспотребнадзор порекомендовал гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и общественном транспорте, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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