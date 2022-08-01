Доктор Мясников назвал болезнь Байдена "парадоксальным феноменом"

Доктор Александр Мясников объяснил, почему у президента США Джозефа Байдена тест на коронавирус показал положительный результат.

Телевизионный медик прокомментировал новость о том, что у лидера США тест снова выявил COVID-19.

"Тут может быть парадоксальный феномен, связанный с тем, что Байден принимал противовирусный препарат "Паксловид"", — написал врач.

Медик отметил, что у некоторых людей, принимающих "Паксловид", вновь выявляется коронавирус.

"Через какое-то время, на фоне хорошего самочувствия и отсутствия симптомов, мистическим образом тест на коронавирус опять становится положительным", — объяснил теледоктор.

Ранее Мясников высказался о госпитализации в одну из европейских клиник Анатолия Чубайса с диагнозом — синдром Гийена-Барре.