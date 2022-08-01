Доктор Александр Мясников объяснил, почему у президента США Джозефа Байдена тест на коронавирус показал положительный результат.
Телевизионный медик прокомментировал новость о том, что у лидера США тест снова выявил COVID-19.
"Тут может быть парадоксальный феномен, связанный с тем, что Байден принимал противовирусный препарат "Паксловид"", — написал врач.
Медик отметил, что у некоторых людей, принимающих "Паксловид", вновь выявляется коронавирус.
"Через какое-то время, на фоне хорошего самочувствия и отсутствия симптомов, мистическим образом тест на коронавирус опять становится положительным", — объяснил теледоктор.
Ранее Мясников высказался о госпитализации в одну из европейских клиник Анатолия Чубайса с диагнозом — синдром Гийена-Барре.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.