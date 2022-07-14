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Офтальмолог: детям нужны солнцезащитные очки для защиты глаз от ультрафиолета

Здоровье

Врач-офтальмолог Мария Левина в интервью Pravda.Ru рассказала, как выбрать солнцезащитные очки, которые уберегут глаза от ультрафиолетовых лучей. По словам эксперта, такая защита нужна не только взрослым, но и детям.

Офтальмолог: детям нужны солнцезащитные очки для защиты глаз от ультрафиолета

"Нужно защищать глазки детям тоже. В пять лет уже можно и даже нужно носить очки. Причём речь не только о солнечной погоде. Существуют очки для детей от года. Для ребят старше 12 лет обычно выбирают взрослую оправу", — сказала специалист.

Она посоветовала покупать малышам пластиковые и литые очки. Это необходимо, чтобы осколки не смогли травмировать ребёнка, пояснила собеседница издания.

"Лучше приобретать всё, что связано с очками, в оптике, поскольку там можно запросить сертификат на изделие. Ещё нужно обращать внимание на степень защиты. Этот показатель указывают на заушнике. Считается, что жителям мегаполиса достаточно второй или третьей степени. Если же вы отправляетесь, предположим, отдыхать возле моря, то лучше отдавать предпочтение сразу четвёртой категории защиты", — сообщила офтальмолог.

Ранее врач Наталья Коваль заявила, что солнечные очки помогут избежать ожога роговицы в жаркую погоду.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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