Врач Коваль: солнцезащитные очки помогут избежать ожога роговицы в тёплую погоду

Солнцезащитные очки защищают глаза от ультрафиолета, их необходимо носить всем людям в тёплую погоду. Об этом заявила специалист Центра микрохирургии глаза "Я вижу" Наталья Коваль.

В интервью изданию "Вести Подмосковья" она отметила, что нередко ношением специальных очков пренебрегают пожилые люди. Именно им чаще всего ставят диагноз "дистрофия сетчатки", из-за которого ухудшается зрение, пояснила врач.

"Прогулка без специальных очков в солнечную погоду может закончиться ожогом роговицы", — сказала Коваль.

Она добавила, что в этом случае у пациента возникает усиленное слезотечение, светобоязнь и спазматическое смыкание век.

При выборе солнцезащитных очков специалист порекомендовала обращать внимание на следующие характеристики:

Наличие маркировки UV (лучший вариант для покупки — очки с маркировкой UV400, которые полностью защищают от УФ-лучей);

Степень затемнения линз (для тёплой погоды подойдут очки третьей или четвёртой категории);

Стоимость (средняя цена "правильных" очков на сайте "Авито" составляет 3 480 рублей).