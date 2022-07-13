Солнцезащитные очки защищают глаза от ультрафиолета, их необходимо носить всем людям в тёплую погоду. Об этом заявила специалист Центра микрохирургии глаза "Я вижу" Наталья Коваль.
В интервью изданию "Вести Подмосковья" она отметила, что нередко ношением специальных очков пренебрегают пожилые люди. Именно им чаще всего ставят диагноз "дистрофия сетчатки", из-за которого ухудшается зрение, пояснила врач.
"Прогулка без специальных очков в солнечную погоду может закончиться ожогом роговицы", — сказала Коваль.
Она добавила, что в этом случае у пациента возникает усиленное слезотечение, светобоязнь и спазматическое смыкание век.
При выборе солнцезащитных очков специалист порекомендовала обращать внимание на следующие характеристики:
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