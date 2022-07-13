В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75. Согласно информации, пока заболели пять человек. По словам медиков, этот вид коронавируса более заразен и устойчив к вакцине и антителам.
Как подчеркнули канадские СМИ, пока не ясно, какое течение болезни даёт штамм.
"В Канаде зарегистрировано пять случаев обнаружения BA.2.75", — сообщил представитель Минздрава страны каналу CTV.
Однако в ведомстве пояснили, что паниковать рано. Учёные следят за состоянием заражённых и фиксируют течение болезни. Кроме того, предстоит выяснить, какие последвия даёт новый штамм вируса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.