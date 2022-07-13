CTV: медики выявили первые случаи заражения нового подвида "омикрона"

В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75. Согласно информации, пока заболели пять человек. По словам медиков, этот вид коронавируса более заразен и устойчив к вакцине и антителам.

Как подчеркнули канадские СМИ, пока не ясно, какое течение болезни даёт штамм.

"В Канаде зарегистрировано пять случаев обнаружения BA.2.75", — сообщил представитель Минздрава страны каналу CTV.

Однако в ведомстве пояснили, что паниковать рано. Учёные следят за состоянием заражённых и фиксируют течение болезни. Кроме того, предстоит выяснить, какие последвия даёт новый штамм вируса.