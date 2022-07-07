Иммунолог: коронавирус станет "самой злой" сезонной инфекцией

Через два года коронавирус может стать "самой злой" сезонной инфекцией. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил иммунолог Николай Крючков.

"Я надеюсь, что через пару лет он действительно станет сезонной ОРВИ. Но это будет, по всей видимости, самая злая сезонная инфекция, более тяжелая, чем даже грипп", — сказал он.

Крючков полагает, что коронавирус будет эволюционировать, причём новые штаммы будут более заразными и, возможно, устойчивыми к коллективному иммунитету.