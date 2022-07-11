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Психолог: не стоит бояться рожать ребёнка после 40 лет

Здоровье

Если у женщины в возрасте старше 40 лет есть желание родить ребёнка, ей не стоит бояться рожать, даже если речь идёт о первенце. Такое мнение высказала психолог Наталья Эль.

Психолог: не стоит бояться рожать ребёнка после 40 лет

"Если женщина следит за своим здоровьем, ведёт правильный и активный образ жизни, то ей смело можно рожать первого ребёнка после 40 лет, потому что сейчас качество жизни улучшилось. В 40 лет женщина считается абсолютно молодой, она может ещё и родить, и выкормить, и воспитать ребёнка. Мы всё больше сейчас стремимся к Западу, где рождение детей в районе 40 лет — это нормальная тенденция", — сказала Эль в разговоре с Радио 1.

Психолог уточнила, что главное здесь — психологическая готовность женщины забеременеть и родить малыша. Ей нужно хорошо понимать, для чего ей нужно так круто менять жизнь в таком возрасте, и что она готова дать своему малышу.

Плюс важно сдать все необходимые анализы, чтобы исключить возможгые аномалии, добавила эксперт.

Если с точки зрения психологии для рождения ребёнка после 40 лет нет проблем, они могут быть с точки зрения физиологии, отметила Эль. К тому же взрослые мамочки больше боятся за своих детей и больше их опекают, а это не всегда правильно. К тому же порой взрослые родители могут выглядеть скорее как бабушка и дедушка, за что ребёнка могут дразнить сверстники, и к этому тоже нужно быть готовыми, заключила эксперт.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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