Врач-иммунолог Болибок предрёк две волны коронавируса в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что летом и осенью Россия столкнётся с новыми волнами коронавируса.

"В России, возможно, будет две волны COVID-19. Сейчас будет первая начинаться. Волна связана с падением постпрививочного иммунитета. Те, кто переболел в феврале-марте, когда был серьёзный рост заболеваемости, ещё сохранил какой-то постинфекционный иммунитет. Но, скорее всего, эти люди будут повторно заражаться осенью. Это август — сентябрь", — заявил Болибок в беседе с URA.RU.

Он посоветовал россиянам ревакцинироваться, чтобы не заболеть коронавирусом в эти периоды. Врач напомнил, что последняя активная прививочная кампания в России была в ноябре-декабре прошлого года. Однако постпрививочный иммунитет имеет свойство ослабевать. Сейчас лучшее время для ревакцинации, отметил Болибок, потому что уровень коллективного иммунитета падает, и создаются условия для заражения COVID-19.

Специалист добавил, что новые волны будут связаны с распространением омикрон-штамма коронавируса, который приводит к не очень высокому количеству госпитализаций и летальных исходов. Однако нельзя недооценивать "омикрон", поскольку на него не действуют приобретённые ранее антитела.