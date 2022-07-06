Альтштейн: ВОЗ может объявить о завершении пандемии COVID-19 к концу года

К концу 2022 года специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут объявить о завершении пандемии коронавируса. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, сейчас наблюдается низкая летальность, которая уже не будет увеличиваться.

"И я не исключаю, что, может быть, в конце года признают, что эпидемия закончилась", — приводит слова Альтштейна Общественная Служба Новостей.

Вирусолог допустил повышение заболеваемости коронавирусом осенью. Однако он подчеркнул, что большого количества пациентов с COVID-19 не ожидается. Как пояснил специалист, это связано с тем, что многие россияне уже переболели коронавирусной инфекцией и сделали прививку против COVID-19.

При этом Альтштейн считает, что в целях безопасности всё ещё нужно соблюдать социальную дистанцию, а в местах массового скопления людей надевать маску.