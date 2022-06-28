Диетолог Королёва: лучше отказаться от газировки и алкоголя в жару

В жару лучше отказаться от ряда напитков, которые не только не смогут утолить жажду, но и грозят навредить здоровью, пояснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

По словам врача, к примеру, не стоит "налегать" на газировку или магазинные соки, так как в продуктах содержится большое количество сахара. Кофеманам тоже стоит отказаться от любимого продукта, причём не только в горячем виде, но даже со льдом.

"Кофе обезвоживает организм, особенно при добавлении сахара. И организм потребует ещё большее количество жидкости", — пояснила диетолог в беседе с Москвой 24.

Кроме того, врач советует отказаться ещё от ряда напитков:

энергетики,

алкоголь,

ледяная вода.

Алкоголь и энергетики могут привести к проблемам сердца из-за повышения артериального давления.

Что касается очень холодной воды, то вряд ли она поможет утолить жажду, зато может спровоцировать болезни горла и серьёзный перепад температуры в организме.

"Не нужно пить ледяную воду, потому как большой перепад температурных условий может привести к проблемам с верхними дыхательными путями, особенно у людей с низким иммунитетом", — резюмировала врач.