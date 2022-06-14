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Автор Ирина Шлионская

Диетологи советуют питаться правильно, чтобы кожа лица выглядела здоровой

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Многие женщины стараются следить за своей кожей: используют дорогостоящую косметику, ходят по салонам красоты, но лицо всё равно выдаёт их возраст — кожа без толстого слоя грима выглядит серой и "уставшей", на ней проступают морщины.

Диетологи советуют питаться правильно, чтобы кожа лица выглядела здоровой

По мнению диетолога, нутрициолога и психолога Зои Богдановой, автора книги "Ешь. Читай. Худей", всё дело в общем состоянии организма, и кожа будет выглядеть здоровой и розовой, только если придерживаться соответствующих принципов питания. В частности, употреблять в пищу одни продукты и отказаться от других.

Никакого фастфуда!

По словам эксперта, наш рацион должен быть насыщенным и сбалансированным: в нём должны присутствовать свежие фрукты и овощи, полезные жиры, белки, богатые аминокислотами, продукты из цельного зерна.

Для нормализации функционирования сальных желёз, избавления от расширенных пор и воспалений на коже необходимо ограничить потребление продуктов с простыми углеводами — таких как фастфуд, выпечка, газировка, чипсы. И пить побольше чистой воды, желательно немного тёплой, чуть выше, чем температура нашего тела.

Также, говорит Богданова, надо проверить, как ваш организм реагирует на молочные продукты: непереносимость лактозы может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а это отрицательно влияет на состояние кожи.

Итак, назовём продукты, которые способны улучшить вид кожи лица.

Мясо и рыба

Они содержат аминокислоты, которые насыщают кожу коллагеном, что способствует поддержанию тонуса и тургора. Но продукты должны быть качественными, иначе никакого полезного эффекта не получится.

Семечки и злаки

Этот вариант подойдёт как вегетарианцам, так и всем остальным. В злаках и семечках много растительного белка, также позитивно влияющего на состояние кожи.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины, помело содержат много витамина С, который, как известно, является естественным антиоксидантом.

Однако, не стоит увлекаться — в большом количестве даже самое полезное вещество может нанести вред организму, а в данном случае вызвать аллергическую реакцию или раздражение слизистой желудка.

Вполне достаточно съедать в день, скажем, один-два плода.

Авокадо

Этот экзотический фрукт, который многие считают овощем, так как он применяется для приготовления салатов, содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е, который также представляет собой природный антиоксидант.

Благодаря ему можно избавиться, в частности, от угрей и пигментных пятен, запустить восстановительные процессы, что приведёт к разглаживанию морщин.

Но понятно, что, если вы просто будете есть полезные для кожи лица продукты, то вряд ли заметите результат. Необходимо перестроить всю систему питания в целом и постоянно её придерживаться.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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