Медицинский специалист Светлана Савченко напомнила, что жаркая погода может навредить человеку.
Врач предупредила, что люди путают тепловой удар и переутомление. Как отметила эксперт, существуют следующие признаки опасного для жизни состояния:
В этом случае важно вызвать "скорую" и раздеться. Также Савченко порекомендовала выпить несколько стаканов воды, охладить кожу чем-то влажным.
"Дикие животные могут быть переносчиками бешенства и других заболеваний. Например, ежи могут переносить клещевые инфекции", — предупредила медик, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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