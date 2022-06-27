Врач Савченко призвала не путать тепловой удар и переутомление

Медицинский специалист Светлана Савченко напомнила, что жаркая погода может навредить человеку.

Врач предупредила, что люди путают тепловой удар и переутомление. Как отметила эксперт, существуют следующие признаки опасного для жизни состояния:

слабость,

сонливость,

покраснение лица,

головная боль.

В этом случае важно вызвать "скорую" и раздеться. Также Савченко порекомендовала выпить несколько стаканов воды, охладить кожу чем-то влажным.

"Дикие животные могут быть переносчиками бешенства и других заболеваний. Например, ежи могут переносить клещевые инфекции", — предупредила медик, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".