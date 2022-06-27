Аномально жаркая погода, которая сейчас наблюдается в Москве, провоцирует обезвоживание, которое, в свою очередь, может стать причиной сердечно-сосудистых недугов. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.
"Для пожилых обезвоживание очень критично, поскольку, если в силу обезвоживания будет сгущаться кровь, возрастает риск инсульта, инфаркта. Может возникнуть тепловой или солнечный удар — это серьезное нарушение кровообращения, которое тоже чревато тяжелыми последствиями: инфарктом и инсультом", — сказала Чернышова в беседе с изданием "Москва 24".
Чтобы предотвратить обезвоживание организма, врач порекомендовала в жару пить больше жидкости.
Помимо негативного влияния на сердце и сосуды, Чернышова попросила также не забывать и об опасности солнечных ожогов. Врач добавила, что у пожилых людей отрицательное воздействие на кожу может быть сильнее, чем у молодых, и солнечные ожоги также переносятся тяжелее.
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