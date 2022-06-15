В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

Специалисты Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии подтвердили данные о первом в стране случае заражения оспой обезьян. Инфицированный человек некоторое время находился в Европе, отметили медики.

"Имеется история посещения Европы", — сказали представители Национального центра.

Как отметили эксперты, у пациента зафиксировали лёгкую форму болезни. По информации специалистов, инфицированный человек, предположительно, не заразил других людей.

Ранее сотрудники ВОЗ выразили беспокойство из-за "необычной" вспышки оспы обезьян. Члены организации созвали Комитет по чрезвычайным ситуациям.