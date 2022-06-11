Врачи в США: "Случаи обезьяньей оспы могут иметь симптоматику ЗППП"

Американские медики заявили в пятницу, что случаи обезьяньей оспы не обязательно имеют стандартные для данного заболевания симптомы, что затрудняет диагностику. Как завили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), выявление случаев оспы крайне важно для предотвращения распространения вируса.

"Мы видели проявления оспы обезьян в легкой форме и иногда только на ограниченных участках тела, что отличается от классических проявлений, наблюдаемых в эндемичных странах Западной и Центральной Африки", — сказала Рошель Валенски, глава CDC. "Это вызвало обеспокоенность по поводу того, что некоторые случаи могут остаться незамеченными, что их не диагностируют", — добавила она, призвав медиков и общественность быть бдительными.

Зарегистрированные в последнее время случаи доказали, что болезнь не всегда сопровождается гриппоподобными симптомами, такими как

ломота в теле,

высокая температура и лихорадка,

опухание желез и сыпь.

Кроме того, хотя эти оспинки обычно распространяются по всему телу, многие текущие случаи ограничены локальными областями.

"Важно знать, что случаи обезьяньей оспы могут быть похожи на некоторые инфекции, передающиеся половым путем, такие как герпес", — сказал Валенски.

Она добавила, что в США зарегистрировано 45 случаев, то есть по сравнению с прошлой неделей количество больных увеличилось вдвое. О случаях смерти от оспы не сообщается. Всего же, по ее словам, было выявлено 1300 больных оспой обезьян по всему миру на 9 июня.