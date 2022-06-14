Всемирная организация здравоохранения обеспокоена "необычной" вспышкой оспы обезьян и намерена созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям для изучения вопроса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, заседание комитета запланировано на следующую неделю.
"Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли вспышка ЧС", — сказал на брифинге глава международной организации.
На сегодняшний день в мире официально зарегистрировано более 1,6 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Больные выявлены в 39 странах.
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