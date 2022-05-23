Крючков: "Распространение оспы обезьян приведёт к мутации вируса"

Несмотря на то, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в страну оспы обезьян, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что необходимо предупредить её распространение среди животных, иначе это приведёт к мутации вируса.

"Когда такой масштабный завоз, вполне может на животных перенестись, которые тоже могут заражаться. Эти животные потом с удовольствием будут разносить. Важно, как можно раньше не допустить распространение (оспы обезьян, - Прим. ред.) среди животных, потому что, если мы такой резервуар создадим вне Африки, соответственно из-за него будут регулярно заражаться люди. Эти случаи уже будут местными", — цитирует его слова URA. RU.

По словам Крючкова, основной вид животных, которые могут переносить заразу, грызуны.

"Там большой набор видов животных, которые могут заболевать, заражаться, соответственно, переносить инфекцию. Это грызуны. Надо ещё ветеринарные службы подключать", — отметил он.

Иммунолог сообщил, что широкое распространение инфекции может привести к её мутации.

"Если мы допустим большое количество заражений, когда это все начнет расползаться, то вирус получит возможность мутировать. Он, конечно, не настолько мутирующий, как коронавирус, но мы дадим дополнительные возможности вирусу", — заключил он.