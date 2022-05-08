Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в страну оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой возможность проникновения заболевания в Россию.
"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.
Накануне случай заражения оспой обезьян был выявлен в Англии, куда, как предполагается, её привёз побывавший в Нигерии мужчина. В основном это заболевание встречается в Центральной и Западной Африке, последняя из известных его вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.
На сегодняшний день не существует лекарств или вакцины для лечения оспы обезьян. Летальность этого заболевания у людей оценивается в пределах от 1% до 10%.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.