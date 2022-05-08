Роспотребнадзор не ожидает проникновения в страну оспы обезьян

Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в страну оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой возможность проникновения заболевания в Россию.

"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.

Накануне случай заражения оспой обезьян был выявлен в Англии, куда, как предполагается, её привёз побывавший в Нигерии мужчина. В основном это заболевание встречается в Центральной и Западной Африке, последняя из известных его вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

На сегодняшний день не существует лекарств или вакцины для лечения оспы обезьян. Летальность этого заболевания у людей оценивается в пределах от 1% до 10%.