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Автор Светлана Нерадовская

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям

Здоровье

С возрастом организм человека претерпевает значительные изменения, которые становятся особенно заметными к 60 годам. В этом возрасте снижается скорость обмена веществ, может наблюдаться плохая усвояемость насыщенных жирных кислот и глюкозы, в работе ЖКТ могут случаться сбои. Поэтому Роспотребнадзор разработал новые рекомендации по питанию, которые помогут сохранить здоровье и бодрость гражданам элегантного возраста.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям

Как пишут "Вести Подмосковья", пожилым людям нужно следить за калорийностью своего рациона, ограничивая употребление животных жиров, сахара и соли. Оптимальная калорийность ежедневного рациона для граждан 60+ должна быть следующей: для мужчин — не более 2300 ккал, а для женщин — не превышать норму в 2000 ккал (желательно, чтобы калорийность была ниже этой цифры и для мужчин, и для женщин).

При этом в рационе граждан возраста 60+ должно быть достаточно: растительных жиров, витаминов, аминокислот, важных минералов — калия, кальция, железа, цинка, магния, хрома. Желательно употреблять дополнительно обогащённые этими веществами продукты, которые не сделают еду более калорийной, но повысят её пищевую ценность. Оптимально, если питание в этом возрасте будет дробным — небольшими порциями 4-5 раз в день. Большие перерывы между приёмами пищи нежелательны.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы роспотребнадзор
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