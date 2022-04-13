В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям

С возрастом организм человека претерпевает значительные изменения, которые становятся особенно заметными к 60 годам. В этом возрасте снижается скорость обмена веществ, может наблюдаться плохая усвояемость насыщенных жирных кислот и глюкозы, в работе ЖКТ могут случаться сбои. Поэтому Роспотребнадзор разработал новые рекомендации по питанию, которые помогут сохранить здоровье и бодрость гражданам элегантного возраста.

Как пишут "Вести Подмосковья", пожилым людям нужно следить за калорийностью своего рациона, ограничивая употребление животных жиров, сахара и соли. Оптимальная калорийность ежедневного рациона для граждан 60+ должна быть следующей: для мужчин — не более 2300 ккал, а для женщин — не превышать норму в 2000 ккал (желательно, чтобы калорийность была ниже этой цифры и для мужчин, и для женщин).

При этом в рационе граждан возраста 60+ должно быть достаточно: растительных жиров, витаминов, аминокислот, важных минералов — калия, кальция, железа, цинка, магния, хрома. Желательно употреблять дополнительно обогащённые этими веществами продукты, которые не сделают еду более калорийной, но повысят её пищевую ценность. Оптимально, если питание в этом возрасте будет дробным — небольшими порциями 4-5 раз в день. Большие перерывы между приёмами пищи нежелательны.