Врачи: "неизвестная лихорадка" из КНДР по симптомам напоминает коронавирус

В КНДР началась эпидемия "неизвестной лихорадки". Пациенты жалуются на температуру 37-38 градусов и сильный кашель. Российские специалисты считают, что вирус из Северной Кореи очень похож на COVID-19.

По словам вирусолога Александра Кузнецова, в КНДР нет ПЦР-тестирования, поэтому им проще сослаться на неизвестный вирус, чем признать беспомощность перед пандемией коронавируса.

"Северная Корея была закрыта, поэтому долгое время пандемия их не касалась", — сказал он в интервью Общественной Службе Новостей.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев придерживается похожего мнения. Он предположил, что COVID-19 мог проникнуть на территорию государства из соседнего Китая.

"Однозначно, это ковид, по политическим причинам в КНДР не хотят это признавать", — пояснил медик.

При этом специалисты добавили, что "неизвестная лихорадка" из КНДР не угрожает жителям РФ, ведь многие граждане уже переболели COVID-19 и прошли вакцинацию.