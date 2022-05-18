В КНДР началась эпидемия "неизвестной лихорадки". Пациенты жалуются на температуру 37-38 градусов и сильный кашель. Российские специалисты считают, что вирус из Северной Кореи очень похож на COVID-19.
По словам вирусолога Александра Кузнецова, в КНДР нет ПЦР-тестирования, поэтому им проще сослаться на неизвестный вирус, чем признать беспомощность перед пандемией коронавируса.
"Северная Корея была закрыта, поэтому долгое время пандемия их не касалась", — сказал он в интервью Общественной Службе Новостей.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев придерживается похожего мнения. Он предположил, что COVID-19 мог проникнуть на территорию государства из соседнего Китая.
"Однозначно, это ковид, по политическим причинам в КНДР не хотят это признавать", — пояснил медик.
При этом специалисты добавили, что "неизвестная лихорадка" из КНДР не угрожает жителям РФ, ведь многие граждане уже переболели COVID-19 и прошли вакцинацию.
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