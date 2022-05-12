Вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в Северной Корее в конце апреля, затронула 350 тысяч человек, сообщает Yonhap news.
Лечение получили 162 тысячи граждан страны. При этом известно, что шесть человек скончались.
Из сообщения неясно, имеет ли "неизвестная лихорадка" какое-либо отношение к COVID-19.
При этом 12 мая у более 18 тысяч человек были подтверждены симптомы коронавируса на севере страны.
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