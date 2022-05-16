Фармацевт напомнила правила хранения лекарств в домашних условиях

Сложный химический состав лекарств способен меняться под воздействием различных факторов. Нарушение условий хранения может привести к тому, что лекарства станут не просто бесполезными, а ещё и опасными для здоровья. Избежать этого помогут определённые правила, которых нужно придерживаться при хранении медицинских препаратов. Об этом рассказала фармацевт Любовь Стольникова.

Специалист в беседе с Москвой 24 посоветовала внимательно ознакомиться с инструкцией после покупки любого лекарственного средства. Там указано, сколько осталось времени до окончания срока годности, а также то, в какой форме его хранить: открытой или закрытой.

Фармацевт добавила, что нужно следить за температурой и условиями хранения. В случае их несоблюдения можно отравиться препаратом.

Не стоит хранить лекарства под прямыми солнечными лучами, так как ультрафиолет может вызвать химические реакции, которые сделают приём таблеток небезопасным.

Также не стоит держать лекарства в ванной комнате, на балконе, на кухне, на подоконнике или в автомобиле. Стоит помнить, что убирать любые медицинские препараты нужно в недоступное для детей и животных место.

Нужно помнить, что у шприцев, бинтов, ваты, стерильных салфеток и так далее тоже есть срок годности, заключила собеседник канала.