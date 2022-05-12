Биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов рассказал, что в Московской области началось цветение растения под названием волчье лыко, ягоды которого смертельно опасны для человека.
Он отметил, что если человек съест пять таких ягод, то получит смертельное отравление, которому предшествует отёк дыхательных путей и ротовой полости.
Абизов сообщил, что растение распространено в средней полосе России, в том числе в Подмосковье. Цветение волчаника обыкновенного начинается раньше большинства кустарников. Его характерные признаки — розовые или сиреневые цветки и красные плоды.
"Так как он растёт в основном в лесу, скорую помощь редко получается вызвать вовремя. Поэтому он стопроцентно летален", — заявил биолог в беседе с Радио 1.
Также Абизов предупредил об опасности ягод вороньего глаза, майского ландыша и кавказской купены. Эти растения менее опасны, чем волчаник, но могут нанести серьёзный ущерб здоровью человека.
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