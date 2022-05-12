EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Биолог Абизов предупредил о смертельной опасности ягод волчьего лыка

Здоровье

Биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов рассказал, что в Московской области началось цветение растения под названием волчье лыко, ягоды которого смертельно опасны для человека.

Биолог Абизов предупредил о смертельной опасности ягод волчьего лыка

Он отметил, что если человек съест пять таких ягод, то получит смертельное отравление, которому предшествует отёк дыхательных путей и ротовой полости.

Абизов сообщил, что растение распространено в средней полосе России, в том числе в Подмосковье. Цветение волчаника обыкновенного начинается раньше большинства кустарников. Его характерные признаки — розовые или сиреневые цветки и красные плоды.

"Так как он растёт в основном в лесу, скорую помощь редко получается вызвать вовремя. Поэтому он стопроцентно летален", — заявил биолог в беседе с Радио 1.

Также Абизов предупредил об опасности ягод вороньего глаза, майского ландыша и кавказской купены. Эти растения менее опасны, чем волчаник, но могут нанести серьёзный ущерб здоровью человека.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Sberbank
Новости
Арестовичу и его жене угрожают казнью семьи бойцов оставшихся на "Азовстали"
Биолог Абизов предупредил о смертельной опасности ягод волчьего лыка
Полковник Макгрегор: США использует Польшу как повод для войны НАТО с РФ
Социолог Шугалей об освобождении Попасной: вывозили мирных под градом пуль
Эксперт: Латвия стала тоталитарным государством с неофашистской идеологией
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Эксперт оценил решение Болгарии покупать СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"
Экс-защитник "Спартака": отстранение российских футболистов неправомерно
Арестович: ВСУ приблизились к границам России у Белгорода
"Евровидение-2022" в политическом видении: Украина фаворит №1
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая

Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.

Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Спецназ "Отважных" захватил группу нацистов-диверсантов под Харьковом
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" захватил группу нацистов-диверсантов под Харьковом
Последние материалы
Социолог Шугалей об освобождении Попасной: вывозили мирных под градом пуль
Эксперт: Латвия стала тоталитарным государством с неофашистской идеологией
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Эксперт оценил решение Болгарии покупать СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"
Экс-защитник "Спартака": отстранение российских футболистов неправомерно
Арестович: ВСУ приблизились к границам России у Белгорода
"Евровидение-2022" в политическом видении: Украина фаворит №1
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Немецкой фабрике презервативов Vizit нипочём антироссийские санкции
Аналитик Арье: цены на бензин в России расти не будут
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников