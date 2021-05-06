Почему в России верят в штрафы за грибы и одуванчики

Начало мая выдалось тревожным для дачников и грибников. Сначала появилась информация о том, что за сорняки на садовом участке будут штрафовать. Затем — что штрафовать начнут за сбор грибов и ягод.

Одуванчики как повод для штрафа

В первом случае речь шла о том, что административное наказание якобы можно получить за простые сорные растения — например, за одуванчики или мяту. И если их не удалять со своего участка, то можно ждать штраф за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений и растениями-сорняками.

Довольно быстро эту новость опровергли в Госдуме. Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что никаких изменений в законодательстве в отношении дачников и садоводов не было. Наказание будет накладываться исключительно на сельхозпроизводителей в случае нарушения целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения.

Следующая новость взволновала грибников. Появилась информация, согласно которой у частных лиц, которые продают "недревесные лесные ресурсы", якобы могут потребовать договор аренды участка леса, где был собран товар, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утверждённым стандартам.

С опровержением выступили в минприроды. На сайте ведомства 6 мая появилась информация: подобных требований нет ни в каких приказах. И нет никаких ограничений на сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и берёзового сока.

А о чём тогда речь?

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", — подчёркивает минприроды.

При этом в ведомстве отметили, что изданы два приказа минприроды РФ, которые вступили в силу 1 января 2021 года:

"Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений" (от 14 декабря 2020 года);

"Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов" (от 17 декабря 2020).

Однако касаются эти распоряжения исключительно тех, кто ведёт предпринимательскую деятельность. И не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя. То есть шляпки лисичек измерять никто не будет. Как и отбирать банку с берёзовым соком.

Слухи о каких-то странных ограничениях действительно появляются время от времени в информационном пространстве. Здесь, конечно, есть вопрос трактовок. И, может быть, погоня за сенсацией. Но всё же проблема в недостаточной проверке информации и невнимательном изучении ведомственных документов.

Ну и ещё одна проблема в том, что многие люди готовы поверить в сообщения, какими бы странными и неправдоподобными они ни были. И на самом деле это тоже проблема — и весьма значительная.

Хорошо, что официальные лица и профильные ведомства её оперативно опровергают, а не отмалчиваются, ссылаясь на нерабочие дни. Но очень часто подобные слухи начинают, что называется, жить своей жизнью.

Конечно, следовало бы вести разъяснительную работу даже на этапе подготовки нормативных актов. Чтобы не давать лишний раз оснований для измышлений.

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