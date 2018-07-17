Лишний вес = проблемы с психикой? Как ожирение влияет на сознание

Ожирению могут предшествовать серьезные психологические проблемы. Об этом рассказала руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, сообщает портал "Дни.ру".

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Дело в том, что когда люди стесняются своего тела, они начинают его "наказывать". Не позволяют себе нормально питаться и "не слушают" собственный организм. Такое отношение способствует только ухудшению состояния здоровья.

Кроме того, люди склонны "заедать" стресс. Когда они сталкиваются с трудностями, то начинают активно употреблять пищу, зачастую вредную, для того, чтобы получить мгновенное удовольствие и успокоиться.

При этом, как правило, пациенты знают, что они наносят вред своему организму, позволяя себе такие "поблажки" в виде нездоровой пищи.

"Информации про здоровое питание много, большинство населения в курсе этих вещей", - считает Анна Коршунова.

Ранее "Правда.Ру" писала, американские ученые пришли к выводу, что имеется прямая связь между ожирением и онкологией. А потому, подчеркнули специалисты, необходимо всячески бороться с избыточным весом.

Ожирение - системное заболевание, которое затрагивает все органы. Каждый год в мире умирает 200 человек при попытках самостоятельного похудения. В Англии был случай, когда женщина забыла, что надо пить воду в течение дня, пришла вечером домой, 2 литра выпила и умерла.

Во всем мире на 80% эту проблему пытаются решать психологи или люди, вообще не имеющие медицинского образования. Только с проблемами 20% пациентов работают врачи. А влияние психологии или одного фактора психосоматической помощи недостаточно, потому что это комплекс причин. Прежде всего, на первом месте стоит эндокринология - базовое нарушение гормонального фона. Вообще, набор веса - это симптом тех нарушений, которые происходят у вас в организме. Поэтому надо выявлять эти нарушения и бороться уже с ними.