Названа диета, провоцирущая "медленный" рак

Ученые из медицинского центра Бет Исраэль пришли к выводу, что насыщенная жирами диета может провоцировать развитие вялотекущего ("медленного") рака предстательной железы.

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По словам специалистов, в условиях недостатка генов PTEN и PTL генерирует большое количество жиров. "Было такое ощущение, будто мы нашли некий переключатель по производству этих веществ. Если есть такой переключатель, должно быть и лекарство, с помощью которого мы сможем заблокировать его и предотвратить возникновение метастазов или даже вылечить метастазирующий рак", — сказал глава группы ученых Пьер Паоло Пандольфи.

В исследовании подчеркивается, что ген-супрессор опухолевого роста PTEN играет важную роль в развитии заболевания: при его частичной потере начинается канцерогенный процесс, а полная утрата этого участка ДНК связана с образованием метастазов. Уничтожение структур еще одного гена — PTL — также резко активизирует рост опухоли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статью, опубликованную на портале Medical Xpress.

Ученые перевели на "фастфудную" диету группу грызунов. Спустя некоторое время в организмах мышей с поврежденными генами PTEN и PTL начался активный процесс метастазирования. После начала лечения подопытных лекарствами от ожирения развитие заболевания удалось приостановить.

И ранее было известно, что западная диета способствует развитию рака простаты, но прямых доказательств было недостаточно, отметил доктор Минг Чен, один из авторов работы. По его словам, только сейчас удалось установить прямую зависимость между фастфудом и возникновением злокачественных опухолей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о еще одном методе борьбы с раком. Российские и шведские ученые пришли к выводу, что рост раковых клеток можно подавить, заставив их постоянно испытывать чувство голода и не производить белки, которые не дают им самоуничтожиться.

Исследователи пояснили — раковые клетки отличаются тем, что поглощают необычайно много питательных веществ и кислорода, что позволяет им бесконтрольно расти и размножаться.

В ходе исследований ученые вырастили две колонии раковых клеток, лишили их пищи и проследили за тем, как поменялась активность генов, связанных с их делением и защитой от химиотерапии и иммунной системы.

Таким образом, исследователи"посадили рак на диету". Аналогичного эффекта, отметили ученые, можно добиться при помощи различных химических препаратов, блокирующих чтение молекул, и выработку нужных веществ.