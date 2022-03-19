Психолог объяснила, как зависть может "убить" человека

Зависть способна разрушить организм человека изнутри. Многие люди считают, что это не про них, однако зависти подвержены все люди. И особенно часто с негативной эмоцией сталкиваются в эпоху широкого распространения соцсетей. Об этом рассказала психолог и специалист по психосоматике Анастасия Коткова.

По словам эксперта, зависть является базовой эмоцией, связанной с конкуренцией. Данное состояние помогает двигаться, ориентироваться на какие-то свои цели и желания, а также быть в контакте с другими людьми. Но часто зависть принимает негативные цвета и наносит вред человеку.

Психолог объяснила в беседе, с 5-tv.ru, что эмоции, которые человек подавляет, непременно найдут отклик в организме и проявятся в виде определённых симптомов. Страдать может пищеварительная система, могут начать разрушаться зубы, если человек какую-то ситуацию не принимает.

А у некоторых людей подавление зависти оборачивается ещё одним серьёзным симптомом — болями в мышцах и суставах. Данные признаки могут говорить о слабости или боязни проигрыша в конкурентной борьбе, заключила собеседник канала.

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