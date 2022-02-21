Доктор Берг назвал самый важный витамин для кожи

Самый важный витамин для нашей кожи — это витамин В3. Он необходим для поддержания кожи в здоровом состоянии, а также выполняет много других важных функций. Об этом рассказал американский диетолог Эрик Берг на своём YouTube-канале.

По его словам, при недостатке витамина В3 может развиться пеллагра. Дефицит витамина В3 может быть бессимптомным, когда возникают дерматит, сухость и шелушение кожи, покраснения. Иногда кожа может трескаться и кровоточить.

Диетолог добавил, что витамин В3 необходим для поддержания кожи в здоровом состоянии, также он защищает и восстанавливает ДНК на глубоком уровне. Кроме этого, он помогает бороться повышенным холестерином, снижает риск развития шизофрении и депрессии. Еще витамин В3 может снизить риск возникновения коричневых пятен на коже и рака кожи. Он замедляет старение кожи и может помочь при акне.

Получить витамин В3 можно практически из любой еды, однако его недостаток может возникнуть у тех, кто употребляет слишком много очищенной муки и изделий из неё, кукурузы, риса и алкоголя. Такая еда истощает запасы витамина В3, заключил доктор Берг.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.