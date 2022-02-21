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Автор Юлия Миленина

Учёные выяснили, сколько кофе нужно выпивать ежедневно для продления жизни

Здоровье

Учёные из Великобритании в течение 11 лет анализировали пищевые привычки жителей страны, чтобы выяснить, сколько чашек кофе необходимо выпивать каждый день для продления жизни.

Учёные выяснили, сколько кофе нужно выпивать ежедневно для продления жизни

Издание The Sun сообщает со ссылкой на специалистов, что три чашки молотого кофе в день снижают риск преждевременной смерти на 12%, смерти от сердечных заболеваний — на 17%, от инсульта — на 21%.

Исследователи подчеркнули: горячий напиток улучшает и другие показатели здоровья. Однако, по их словам, следует пить исключительно свежий молотый кофе, а не растворимый.

"Кофе действительно позволяет дольше жить, но важно пить свежий напиток, только в этом случае он будет полезен для вашего здоровья", — отметили учёные.

Ранее врач-невролог Игорь Мацокин порекомендовал пациентам, переболевшим омикрон-штаммом COVID-19, не бороться с усталость с помощью кофе.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Чай против кофе: кому что лучше пить
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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