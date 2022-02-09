Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"

Пациентам, которые перенесли "омикрон", следует воздержаться от употребления кофе. Кроме того, не стоит бороться с сонливостью с помощью этого напитка, сообщил врач-невролог Игорь Мацокин.

По его словам, после COVID-19 необходимо минимизировать воздействие так называемых стимуляторов на организм, в том числе кофеина.

Он пояснил, что многие пациенты, переболевшие коронавирусом, вызванным омикрон-штаммом, жалуются на сильную усталость и пытаются улучшить своё состояние с помощью кофе. Однако в послековидный период, отметил Мацокин, это не лучший выход из ситуации.

"Кофеин приводит к обезвоживанию, повышает свёртываемость крови, снижает в ней микроэлементы, такие как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему", — сказал медик в интервью "Газете.Ru".

Специалист порекомендовал россиянам, перенёсшим "омикрон", пить вместо кофе некрепкий зелёный или белый чай.

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