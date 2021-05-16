Почему соки, кофе и чай не заменят простую воду

В сутки нужно выпивать не меньше двух литров воды. Такого мнения придерживается большинство современных диетологов. Причем речь идёт именно о воде. Ни сок, ни чай, ни кофе, ни иные напитки в зачёт не идут.

Почему?

Об этом ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал эксперт по минеральным водам, директор по развитию бизнеса ООО "СТЭЛМАС-Д Михаил Ольхов.

Читайте начало интервью:

Как правильно выбирать воду

— Напомню, что при рождении человек на 90% состоит из воды. С возрастом он, конечно, "усыхает", но поддерживать водный баланс в клетках надо. То есть надо пить.

— Почему именно воду, а не другие жидкости?

— Потому что только вода обладает способностью проникать внутрь клеток, обновлять их.

Если вы пьете всё, кроме воды, вы свои клетки никак не обновляете. Потому что есть ключевой параметр — окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Вот он у воды, действительно хорошей, качественной, энергонасыщенной, соответствует нашей внутренней среде.

Это примерно минус 50-70 милливольт. Он измеряется в милливольтах — понятно из курса школьной физики, что это показатель напряжения. Электрический показатель.

Вот в нашем организме это минус 70 примерно милливольт.

Такой параметр имеет в основном структурированная вода — подготовленная определенным образом.

Вода из-под крана или большая часть воды питьевой низкоминерализованной, которая продается в наших магазинах, — примерно плюс 150 милливольт.

Чай, кофе — это плюс 300.

Всякие сладкие напитки газированные, пиво и так далее — плюс 500-600.

Вода, которая содержится в соках, в супах и так далее — это за 1000 уже.

То есть получается, что мы вроде отовсюду воду получаем, из разных источников — но эта вода скорее воспринимается нашим организмом как еда.

Для того, чтобы пустить эту воду на какие-то свои клеточные потребности, организму нужно еще кучу энергии потратить, чтобы ее хоть как-то довести до нужного состояния.

Вот именно поэтому хотя бы полтора-два литра в день всем рекомендую выпивать такой низкоминерализованной воды. Конечно, лучше негазированной. Потому что газ всё-таки это больше консервант, он нужен для того, чтобы дольше сохранять воду, чтобы она не зацвела.

Особой пользы от этого нет. Скорей наоборот, стенки желудка раздражаются, да и в целом не совсем полезно.

Так что качественная вода лучше пусть будет негазированной.

Как правильно выбрать воду минеральную

— Правильно ли я понимаю, что вы рекомендуете пить, так сказать, "простую" воду, неминеральную? А разве лечебно-столовые, минеральные не восполняют водный баланс?

— Нет. Потому что у них общая минерализация уже гораздо выше. Вот тот параметр, о котором мы с вами говорили, — в них уже до 10 граммов на литр. Это суммарное количество всех минералов.

То есть это как бы столовые всё еще, но уже лечебные воды. И это значит, что их можно пить практически без ограничений до полутора литров в день, но при этом у них уже появляется ярко выраженный лечебный эффект. Благодаря превалированию того или иного минерала в составе.

И не всем подряд они полезны.

Например, есть воды, у которых превалирует натрий хлор. Это не совсем хорошо, потому что натрий хлор — это соль, а соли у нас в организме с возрастом и так достаточно. Нам бы наоборот ее как-то подуменьшить.

Следующие "по популярности" — гидрокарбонат, сульфат и магний.

Ключевые элементы — вот если они есть в воде в больших количествах, надо как раз такой воде отдавать предпочтение.

Почему? Объясню. Мы с возрастом загрязняем свой организм. Я всегда привожу пример автомобилистов. Мы за своей машиной всегда следим хорошо. Мы ее моем снаружи, мы чистим салон. А самое главное — мы следим за тем, чтобы внутри всё было хорошо. Мы меняем фильтры, меняем масло, заливаем хороший бензин. То есть стараемся, чтобы всё у нее было в порядке.

Когда мы думаем о себе, почему-то мы про это забываем. И считаем, что наш организм сам со всем справится как-то. Ничего подобного, ему надо помогать.

И самое главное — есть такие, оказывается, воды, которые могут это делать — нас чистить. То есть с возрастом — где-то после 30 лет — обязательно надо начинать такие чистки периодически проходить. Курсовые я бы порекомендовал.

Для этого нужны воды, которые работают как очиститель, как ершик своеобразный.

За счет чего это происходит? За счет наличия гидрокарбоната.

Гидрокарбонат - это сода. Только природная сода. Он абсорбирует, очищает стенки желудка и кишечника, делает их чистыми, потому что там многолетние отложения. А что такое отложения в нашем кишечнике? Это причина многих-многих заболеваний. Почему? Потому что кишечник — это мощнейший обменный орган. Через него мы получаем полезные микроэлементы в нашем организме. Кишечник состоит, как вы знаете, из множества разных пор, извилин и ворсинок. Всё это элементы впитывания. С возрастом они забивается грязью. Эту грязь надо периодически вычищать, потому что если мы этого не делаем, иммунитет наш понижается, и в нас не попадают полезные элементы в достаточном количестве.

Но зато это болото, которое внутри кишечника, способствует прекрасному развитию бактерий, вирусов и так далее, которые в нас могут попадать извне опять-таки. Поэтому надо, конечно, следить за внутренней своей экологией, внутренней чистотой.

— Вы сказали — полтора литра в день. А продолжительность курса?

— Что касается лечебно-столовых и лечебных вод — там действительно продолжительность важна. И такой курс оптимально делать в течение где-то 30-40 дней. То есть 30-40 дней вы активно пьете эту воду.

Пить нужно специфическим образом:

желательно до еды за 20 минут,

утренний прием всегда больше — до 400 миллиграммов, то есть большой стакан, желательно даже подогревать немножко на водяной бане, вымешивать газики, потому что лечебно-столовые воды все газированные.

— Почему именно 20 минут?

— Потому что вода в данном случае запускает процесс очищения. Вы идете завтракать, потом достаточно быстро, если вы пьете воду с большим содержанием гидрокарбоната и сульфата, наступает слабительный эффект. Вот это, собственно, и есть естественный процесс очищения.

Кстати, пить лучше маленькими глоточками. Если вы постепенно употребляете, то эффект наступает быстрее, потому что быстрее впитывание происходит.

Когда мы все почистили, начинает работать магний.

Магний — это ключевой элемент в нашем организме. Он принимает участие в более чем 350 реакциях в организме. То есть, условно говоря, если магния нам хватает, если мы не испытываем в нем дефицит, то тогда наш организм работает как часы.

У нас отличный обмен веществ, отличный метаболизм — мы живем.

Если мы испытываем дефицит магния, то мы вроде бы нормально себя чувствуем, но у нас есть некие "звоночки":

лишний вес, повышенный сахар в крови, заторможен обмен веществ, проблемы с холестерином, повышенное давление и т. д.

Кстати говоря, запоры — это тоже признак того, что у нас в организме что-то не то.