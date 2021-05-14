Как правильно выбирать воду

Минеральная вода — атрибут здорового образа жизни и действенное лекарственное средство. Ею наполняют ванны, обливаются, ее используют для полосканий и ингаляций, но чаще всего пьют.

Гостем очередного выпуска программы "Точка зрения" стал эксперт по минеральным водам Михаил Ольхов, директор по развитию бизнеса ООО "СТЭЛМАС-Д".

— Чем минеральная вода может помочь организму?

— Вода в жизни человека играет решающую роль. Достаточно вспомнить хотя бы о том, из чего в целом складываются основные аспекты здорового образа жизни человека.

Естественно, тут всё зависит от того, что для нас самое важное, без чего мы не можем существовать в принципе.

Первое — кислород. Не дышать более чем 3 минуты мы не можем.

Второе — это вода. Без воды мы где-то дней семь максимум можем протянуть.

Третье — это питание. Дней 40 без еды человек может выдержать.

Четвертое — это движение. Потому что даже если первые три аспекта будут в целом присутствовать в нашей жизни, но полностью нас обездвижат, всё равно в организме постепенно начнутся необратимые изменения.

Пятый аспект — это отсутствие либо наличие вредных привычек, потому что мы сами тут принимаем решение — как к своему организму относиться: бережно или не очень.

Шестой аспект — это наследственность. Тут мы уже никак не можем влиять вообще, что дано, то дано. Но если мы знаем, что в нашем роду присутствуют какие-то хронические заболевания — для нас это очень важный звоночек, чтобы мы первые пять аспектов хотя бы соблюдали.

Пить надо качественную воду

С качеством воды у нас огромные проблемы. То, что у нас в источниках прямого водоснабжения, в водопроводе и так далее — тоже от региона к региону, от города к городу очень сильно меняется.

Конечно, сейчас уже большинство людей понимает, что пить лучше всё-таки воду бутилированную — ту, которая прошла определенные проверки, где есть некая гарантия того, что действительно это будет качественный, безвредный для здоровья продукт.

Самое простое и быстрое, что мы можем для себя сделать, — начать пить достаточно качественной воды.

И поверьте мне, организм сразу начинает отзываться, очень положительные реакции выдавать.

Но вода разная. И надо уделять внимание не только минеральным, но и, безусловно, питьевым водам.

В нужный момент, в определенный момент подбирать определенную воду для своего организма.

Конечно, основные потребности наших клеток восполняет обычная питьевая низкоминерализованная вода, с минерализацией менее 1 грамма на литр.

Мы же как привыкли с вами? Мы приходим в магазин, не смотрим особо на этикетки. Нам интересно — с газом или без газа. По факту получается, что мы можем купить себе, например, "Ессентуков" каких-то для того, чтобы просто попить.

И это не будет полезно для организма, потому что это лечебная минеральная вода, которую пьют в достаточно узкоспециальных случаях только для того, чтобы поправить проблемы со здоровьем.

Поэтому, конечно, надо разбираться в водах. Внимательно смотреть на этикетки, прежде чем покупать.

Как выбрать воду?

Ключевой аспект — общая минерализация.

Она указана на каждой этикетке любой воды.

Питьевые столовые воды бывают газированные, негазированные. Общая минерализация у них до 1 грамма на литр.

Вот именно эти воды идут на ежедневное использование. Мы должны выпивать примерно полтора-два литра в день. В зависимости от веса тела.

Почему именно столько? Потому что мы состоим из воды:

до 90% при рождении;

в течение основной фазы жизни где-то на 75%;

когда стареем, теряем воду в клетках и межклеточном пространстве — как бы усыхаем, и воды становится меньше, где-то до 60% опускается этот параметр.

Чтобы поддерживать баланс, надо пить воду.

Смотрим — из каких микроэлементов состоит вода.

На этикетке обычно порядка 8-10 минералов указано.

Но дьявол кроется в деталях. В нашем случае — в количестве каждого микроэлемента.

Вы можете одну воду выпить, условно говоря, и ничего не почувствовать, а от другой получите сильнейший слабительный эффект, допустим.

Или исчезнет изжога, например. Тут же, моментально.

Всё это зависит от того, какие минералы внутри.

Энергия.

Примерно 270 килоджоулей должна быть энергия капли воды для того, чтоб проникнуть сквозь тончайшую мембрану.

Для этого надо пить низкоминерализованную воду.

Эти ключевые параметры способствуют тому, что за две недели наши клетки будут полностью обновляться.

Сегодня многие люди даже этого для себя не делают. То есть для многих выпить воды — чушь. Говорят: "Ну… стаканчик воды я в день выпиваю. А потом же я пью чай, пью кофе, я там пью соки, пью пиво. Там же везде вода, зачем мне еще какая-то вода?"

А ведь когда вы всё это пьёте, клетки-то не обновляются. Делайте, как говорится, выводы.