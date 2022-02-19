Японский врач показал простое упражнение для снижения давления

По словам японского врача-фармацевта Масатоси Като, самый простой и безвредный способ снизить артериальное давление - делать специальные антигипертензивные упражнения.

"Сложите ладони перед грудью и с силой сдавите их. Через десять секунд расслабьте руки. Это упражнение особенно рекомендуется, поскольку оно стимулирует грудные мышцы, которые находятся рядом с сердцем", — объяснил технику выполнения упражнения Като изданию Shukan Gendai.

По словам фармацевта, это упражнение можно делать и во время работы, сидя на стуле.

Медик добавил, что это и другие подобные упражнения на разные группы мышц можно выполнять по несколько раз в день. А поскольку упражнение совсем несложное и не требующее больших усилий, его могут выполнять даже неподготовленные люди.

Ранее российский телеведущий и врач Александр Мясников дал совет не скрещивать ноги во время измерения давления, чтобы получить объективный результат.

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