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Автор Светлана Нерадовская

Японский врач показал простое упражнение для снижения давления

Здоровье

По словам японского врача-фармацевта Масатоси Като, самый простой и безвредный способ снизить артериальное давление - делать специальные антигипертензивные упражнения.

Японский врач показал простое упражнение для снижения давления

"Сложите ладони перед грудью и с силой сдавите их. Через десять секунд расслабьте руки. Это упражнение особенно рекомендуется, поскольку оно стимулирует грудные мышцы, которые находятся рядом с сердцем", — объяснил технику выполнения упражнения Като изданию Shukan Gendai.

По словам фармацевта, это упражнение можно делать и во время работы, сидя на стуле.

Медик добавил, что это и другие подобные упражнения на разные группы мышц можно выполнять по несколько раз в день. А поскольку упражнение совсем несложное и не требующее больших усилий, его могут выполнять даже неподготовленные люди.

Ранее российский телеведущий и врач Александр Мясников дал совет не скрещивать ноги во время измерения давления, чтобы получить объективный результат.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как снизить давление за 5 минут без таблеток. Кардиодыхание
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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