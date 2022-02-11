Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, какие препараты должны быть дома, чтобы оказать первую помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач отметила, что проблемы с давлением, аритмии или сердечный приступ могут обрушиться на человека неожиданно. По этой причине дома нужно иметь дома минимальный набор медикаментов. Необходимо также обзавестись тонометром. Именно с измерение давления необходимо начать при первых признаках недомогания.

"В домашней аптечке сердечника в первую очередь нужны успокаивающие препараты, потому что основная задача расслабится и перестать боятся. Страх — это самое опасное для сердечника", — написала кардиолог в своём Instagram-аккаунте, отметив, что для этих целей подойдут настои валерианы, пустырника и обычный валидол.

Кореневич подчеркнула, что в аптечке обязательно должен быть нитроглицерин, побочными эффектами от приёма которого могут быть лишь головная боль и пониженное артериальное давление.

"Техника безопасности при приёме нитроглицерина поможет избежать проблем: принимайте нитроглицерин сидя, а лучше лёжа, потому что, если давление упадёт, ничего страшного и опасного для здоровья не произойдёт, если вы лежите", — написала медик.

Главное — успокоиться

Кореневич объяснила, что делать при скачках артериального давления. Она советует начать с успокаивающих препаратов, глубоко дышать и сделать ванну для ног.

"Если через час давление не начинает снижаться, то можно принять препараты для снижения давления: каптоприл или любой другой препарат, который вам ранее рекомендовал доктор", — отметила врач.

Кардиолог не советует быстро снижать давление у гипертоника, так как это может быть опасно.

"Здесь важнее опять же успокоиться и постараться отдохнуть и по возможности поспать, принять плановые таблетки, назначенные на постоянный приём", — рекомендует врач.

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