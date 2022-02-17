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Автор Екатерина Широкова

Поздняков рассказал, в каких регионах можно отменять ограничения из-за COVID-19

Здоровье

Регионы и крупные мегаполисы могут снять коронавирусные ограничения, если более 80% населения иммунизировано, заявил врач-инфекционист, к. м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Поздняков рассказал, в каких регионах можно отменять ограничения из-за COVID-19

Как пояснил инфекционист, оставшиеся 20% людей без антител к коронавирусу не представляют "угрозы" для переболевших и привитых граждан. А новый штамм коронавируса "омикрон" перестал быть превалирующим в стране и протекает как обычное ОРВИ.

"Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения", — пояснил Поздняков в беседе с РИА Новости.

Инфекционист уточнил, что, например, в Санкт-Петербурге недавно сообщили, что население достигло 100% коллективного иммунитета от COVID-19. В столице России показатель достиг почти 70%.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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