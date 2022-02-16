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Автор Валентина Севрюгина

Психолог Ланг: приём психиатра нужен даже бессимптомно переболевшим COVID-19

Общество

Психолог Сергей Ланг прокомментировал инициативу включить консультацию психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках диспансеризации для переболевших COVID-19.

Психолог Ланг: приём психиатра нужен даже бессимптомно переболевшим COVID-19

Специалист отметил, что влияние коронавируса на психоэмоциональное состояние человека уже доказано, поэтому безусловно всем переболевшим лучше наблюдать за своим состоянием. При этом, по его мнению, это касается и тех, кто переболел бессимптомно.

"В любом случае людям нужно следить за своим здоровьем и обращаться за помощью. Если мы говорим о психологической поддержке, то специалист может понять, насколько тяжёлое состояние у человека и что ему при этом требуется. Либо его нужно переадресовать психиатру и прописать в том числе медикаментозное лечение, либо могут помочь определённые техники и практики", — сказал Ланг в эфире "Радио 1".

Ранее в Совете Федерации заявили, что всерьёз озабочены проблемой реабилитации переболевших коронавирусом россиян. В связи с этим в ближайшее время совместно с Минздравом и Национальным центром психиатрии и наркологии имени Сербского сенаторы будут рекомендовать включить в углубленную бесплатную диспансеризацию после COVID-19 консультации психиатра.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 россия коронавирус
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