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Автор Светлана Нерадовская

Как узнать о наличии порока сердца, рассказал врач-кардиолог

Здоровье

У многих людей патологии сердца выявляют чересчур поздно, потому что они объясняют характерные для них симптомы другими заболеваниями или усталостью от работы. Об этом предупредил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов.

Как узнать о наличии порока сердца, рассказал врач-кардиолог

Специалист рассказал, что всего существует 35 разновидностей врождённых патологий сердца.

"Чаще всего встречаются врожденное аномальное соединение между левым и правым предсердиями, которому больше подвержены представительницы женского пола, а также врожденное сужение аорты, доля выявления которого составляет 5-8% от общего числа врожденных пороков сердца, чаще встречается у мужчин", — поведал врач "Газете.Ru".

По словам Соколова, приобретённый порок сердца может стать результатом перенесённых болезней или тяжёлых травм.

Единственным способом узнать о существовании проблем с сердцем, по словам медика, становится ежегодная диспансеризация, которую нужно проходить даже тем, кто считает себя абсолютно здоровым.

"Пороки сердца зачастую сложно отличить от других заболеваний. Так, коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза", — добавил кардиолог.


Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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