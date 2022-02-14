При заболевании новым штаммом коронавируса "омикроном", организм может выдавать ложные симптомы интоксикации, пояснила врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК "Медскан" Мария Лисина.

По словам терапевта, к таким "сигналам" можно отнести:

Как подчеркнула врач, такие симптомы характерны и для гриппа. Поэтому не стоит "сломя голову" бежать за противокоронавирусными препаратами, а сначала сделать тест. А вот касательно постковидного синдрома при "омикроне", врачи пока не готовы дать чёткую клиническую картину его проявления.

"Мы столкнулись только в январе 2022 года. Думаю, более точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля, начала мая 2022 года", — резюмировала Лисина в беседе с ТАСС.

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