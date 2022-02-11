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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог рассказала, какие способы поднять иммунитет точно не работают

Здоровье

Если дать человеку какое-нибудь средство, и сказать, что это ему точно поможет, то человек выздоравливает. Особенно от простуды. Эффект плацебо тоже работает. Об этом рассказала врач-кардиолог, кардиопсихолог Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Кардиолог рассказала, какие способы поднять иммунитет точно не работают

По словам специалиста, даже если больному совсем ничего не дать и вообще не лечить его от простуды, то в подавляющем большинстве случаев здоровый организм обязательно поправится, как и не здоровый. Только второй будет чуть дольше болеть.

Доктор считает, что на самом деле при простуде самое главное успокоиться. А такие "чудо-средства" как БАДы, иммуномодуляторы, гомеопатия, лук и чеснок, элеутерококк и эхинацея, имбирь, разные амулеты от вирусов и даже разрекламированный витамин С от простуды никак не помогают и иммунитет никак не повышают.

Она добавила, что эти средства ни на что особо не влияют, если сравнивать их с плацебо. Однако плацебо тоже хорошая вещь, так как очень важно пациента успокоить и убедить его, что всё будет нормально, пояснила врач.

Действительно эффективно поднять иммунитет помогают полноценный сон, регулярная физическая активность, правильное питание, а также положительные эмоции, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя, что было доказано исследованиями учёных, заключила кардиолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Какие способы поднять иммунитет точно НЕ работают?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы иммунитет правильное питание
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