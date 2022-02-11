Редким симптомом посковидного синдрома может стать ломкость волос, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По словам врача, это происходит из-за нарушения кровообращения.

Как подчеркнул врач, о постковидном синдроме могут также говорить:

"Почему волосы выпадают? Вероятно, недостаточность питания волосяных луковиц происходит, и то же самое с ногтями. Дело в том, что ногти часто меняются и при других патологических состояниях, связанных с ишемией, в том числе. Например, при хронической дыхательной недостаточности есть симптомы на ногтях", — пояснил иммунолог в беседе с URA. RU.

Крючков подчеркнул, что при острой стадии заболевания вышеупомянутые симптомы не проявляются. Впрочем, последствия не остаются с пациентом "навсегда", но восстановление занимает несколько месяцев.

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