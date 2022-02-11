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Автор Екатерина Широкова

Иммунолог Крючков назвал "эстетические" последствия COVID-19

Здоровье

Редким симптомом посковидного синдрома может стать ломкость волос, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По словам врача, это происходит из-за нарушения кровообращения.

Иммунолог Крючков назвал "эстетические" последствия COVID-19

Как подчеркнул врач, о постковидном синдроме могут также говорить:

  • сыпь на коже,
  • выпадение волос,
  • ломкость ногтей.

"Почему волосы выпадают? Вероятно, недостаточность питания волосяных луковиц происходит, и то же самое с ногтями. Дело в том, что ногти часто меняются и при других патологических состояниях, связанных с ишемией, в том числе. Например, при хронической дыхательной недостаточности есть симптомы на ногтях", — пояснил иммунолог в беседе с URA. RU.

Крючков подчеркнул, что при острой стадии заболевания вышеупомянутые симптомы не проявляются. Впрочем, последствия не остаются с пациентом "навсегда", но восстановление занимает несколько месяцев.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 николай крючков
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