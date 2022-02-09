Переболевшие "ковидом" рискуют умереть от "постковида"

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями после перенесённого коронавируса могут умереть на десять лет раньше, заявил вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв.

Он отметил, что у учёных есть мнение о COVID как о реализации рисков за десять следующих лет.

То есть если у человека и так есть вариант умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих десяти лет, то коронавирус этот процесс ускорит.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что за последние два года избыточная смертность превысила миллион человек. И трактовки этих смертей не очень убеждают — мол, "старики всё равно бы умерли через пару месяцев".

Независимые демографы быстро выяснили, что люди не доживают лет семь-восемь лет среди населения 65+.

В настоящее время такого высокого показателя по избыточной смертности бояться уже не нужно, поскольку патогенность коронавируса снизилась и большое количество людей уже имеют иммунитет.

Крючков подчеркнул, что это не повод расслабляться, так как неизвестно, как проявит себя "постковид".

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова поделилась мнением, что следующий штамм COVID-19, который появится после "Омикрона", станет ещё легче для человека. Но беречься всё равно надо.

К примеру, после коронавируса нежелательно в течение месяца посещать баню или сауну, так как это может привести к инфарктам и инсультам.

Как пояснил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, "переболевшим COVID-19 и получившим неврологические, сердечно-сосудистые осложнения нежелательно ходить в баню или сауну в течение месяца, так как это является существенной нагрузкой на организм. Перегревание может спровоцировать гипертонические кризы, сосудистые нарушения, обострения варикозной болезни и другие проблемы".

Стоит добавить, что американские исследователи изучили данные 153,760 человек, переболевших коронавирусом, из базы данных министерства по делам ветеранов США и выяснили, что даже после окончания острой фазы COVID-19 у переболевших значительно повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие данные были опубликованы в издании Nature Medecine. Авторы оценивали риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у переболевших по сравнению с современной когортой начиная с 30 дней после положительного теста до конца исследования.

Изучение данных переболевших COVID-19 по сравнению с современной когортой показало, что:

риск развития инсульта у переболевших вырос в 1,52 раза;

показатели транзиторных ишемических атак возросли в 1,49 раза;

риск мерцательной аритмии вырос в 1,71 раза;

перикардита — в 1,85 раза;

миокардита — в 5,38 раза;

инфаркта миокарда — в 1,63 раза;

ишемической кардиомиопатии — в 1,75 раза;

сердечной недостаточности — в 1,72 раза;

остановки сердца — в 2,45 раза;

лёгочной эмболии — в 2,93 раза;

тромбоза глубоких вен — в 2,09 раза.

Риски были выше у людей, которые тяжело перенесли острую фазу инфекции, однако они были повышены даже у тех, кто перенёс болезнь без госпитализации.

Откуда идёт такое шквальное увеличение сердечно-сосудистой проблематики — неизвестно. Рассматриваются версии от прямого поражения кардиомиоцитов вирусами и воспаления эндотелиальных клеток до аномальной устойчивой активации иммунной системы и аутоиммунных реакций.

Существует и гипотеза о "встройке генома SARS-CoV-2 в ДНК заражённых клеток с последующей экспрессией химерных белков", хотя свидетельств в пользу этого предположения мало.

Так что с уходом вируса из зоны активного распространения проблемы отнюдь не заканчиваются…

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